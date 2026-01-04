Fede Valverde señala la relajación del Real Madrid en el duelo ante el Betis

El uruguayo Fede Valverde celebró el nivel del Real Madrid "en los primeros 35 minutos" del partido ante el Betis (5-1), pero fue crítico al reconocer que no mantienen "el nivel de intensidad y de concentración" al sentir el duelo ganado.

"Hicimos un partido muy bueno en los primeros 35 minutos del primer tiempo. Espectacular, presionamos, jugamos bien, encontramos los espacios, el equipo estaba metido. Los últimos minutos del primer tiempo es lo que tenemos que seguir mejorando", analizó.

Fede Valverde habla de la falta de concentración

"Tenemos que mantener el nivel de intensidad y de concentración como en la segunda parte cuando nos relajamos mucho por el resultado. Nos crearon muchas oportunidades y tenemos que seguir mejorando", añadió.

Fede Valverde felicitó a Gonzalo García por el triplete que marcó al Betis en su mejor partido en el primer equipo. "Hay que felicitar a Gonzalo, que fue su tarde y se lo merece. Trabaja siempre bastante con todo el equipo, nunca se pierde un partido y se merece que le haya salido muy bien hoy", añadió.

Confesó el uruguayo que vivió un momento especial en los prolegómenos del encuentro, cuando saltó al césped junto a sus dos hijos: "Me han dado ganas de llorar. Mucha emoción y felicidad por salir con mis hijos, que vean donde está el padre, que es un sueño para todos. Hoy fue muy especial".

Por último, enfocó con ilusión la Supercopa de España, la primera opción de título de 2026 para el Real Madrid: "Hay que descansar, tomar un respiro, recuperar energías y afrontar con todo la Supercopa, que es muy importante".