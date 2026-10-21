Panamá Sub-15 y sus convocados para la Copa Mundial y Festival Sub-15

César Aguilar , entrenador de la Selección de Panamá Sub-15 , ya tiene sus jugadores elegidos para afrontar la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre.

Aguilar definió su equipo de 14 jugadores que afrontarán la edición inaugural de una competición que se jugará en una nueva modalidad de 8 contra 8, con dos mitades de 20 minutos cada uno, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.

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Se espera una participación de más de 100 equipos, todos concentrados para jugar la primera fase en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú, donde se espera que se disputen alrededor de mil partidos a lo largo de seis jornadas.

El sorteo de FIFA ubicó a Panamá en el Grupo Z junto a las selecciones Sub-15 de Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte.

El encuentro inaugural para Panamá será el próximo sábado 24 de octubre frente a Macedonia del Norte.

El equipo viajó este miércoles en horas de la noche rumbo a Azerbaiyán.

El Mundial Sub-15 de la FIFA tendrá su encuentro inaugural y los partidos decisivos, incluida la final del 30 de octubre de 2026, todos se jugarán en el emblemático Crystal Hall de la capital de Azerbaiyán.

LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-15

PORTEROS

Aldo Naranjo Tauro FC

Yandel Bodkin Bocas FC

DEFENSAS

Jeliel Nuñez Academia Costa del Este

Ángel Padilla Tauro FC

Islan Duncan Águilas de la U

Patrick Murillo CA Independiente

Joseph Rivas Umecit FC

VOLANTES

Edgar Chavarría Umecit FC

Gustavo Ávila Academia Costa del Este

Jonathan Vega Unión Coclé

Josue Mena Alianza FC

José González CA Independiente

DELANTEROS

Jacop Linares CD Plaza Amador

Ronaldo Jiménez CD Universitario

DT César Aguilar

Grupo de Panamá Sub-15

Grupo Z

Panamá

Chad

Kenia

Malta

Níger

Macedonia del Norte

Calendario

Grupo Z

Octubre 24

Macedonia del Norte vs Panamá – 3:45 a.m. (hora PAN)

Niger vs Chad

Kenia vs Malta

Octubre 25

Panamá vs Kenia – 2:30 a.m. (hora PAN)

Chad vs Macedonia del Norte

Niger vs Malta

Octubre 25

Níger vs Panamá – 9:15 a.m. (hora PAN)

Macedonia del Norte vs Kenia

Malta vs Chad

Octubre 26

Chad vs Panamá – 1:15 a.m. (hora PAN)

Kenia vs Níger

Malta vs Macedonia del Norte

Octubre 26

Panamá vs Malta – 8:00 a.m. (hora PAN)

Macedonia del Norte vs Níger

Kenia vs Chad

Formato del torneo

El torneo se disputará con un innovador formato de 8 contra 8, con dos mitades de 20 minutos cada una, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.

FUENTE: FPF