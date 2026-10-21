Panamá Sub-15 y sus convocados para la Copa Mundial y Festival Sub-15

César Aguilar, entrenador de la Selección de Panamá Sub-15, ya tiene sus jugadores elegidos para afrontar la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre.
Se espera una participación de más de 100 equipos, todos concentrados para jugar la primera fase en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú, donde se espera que se disputen alrededor de mil partidos a lo largo de seis jornadas.
El sorteo de FIFA ubicó a Panamá en el Grupo Z junto a las selecciones Sub-15 de Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte.
El encuentro inaugural para Panamá será el próximo sábado 24 de octubre frente a Macedonia del Norte.
El equipo viajó este miércoles en horas de la noche rumbo a Azerbaiyán.
El Mundial Sub-15 de la FIFA tendrá su encuentro inaugural y los partidos decisivos, incluida la final del 30 de octubre de 2026, todos se jugarán en el emblemático Crystal Hall de la capital de Azerbaiyán.
LISTA DE CONVOCADOS DE PANAMÁ SUB-15
PORTEROS
- Aldo Naranjo Tauro FC
- Yandel Bodkin Bocas FC
DEFENSAS
- Jeliel Nuñez Academia Costa del Este
- Ángel Padilla Tauro FC
- Islan Duncan Águilas de la U
- Patrick Murillo CA Independiente
- Joseph Rivas Umecit FC
VOLANTES
- Edgar Chavarría Umecit FC
- Gustavo Ávila Academia Costa del Este
- Jonathan Vega Unión Coclé
- Josue Mena Alianza FC
- José González CA Independiente
DELANTEROS
- Jacop Linares CD Plaza Amador
- Ronaldo Jiménez CD Universitario
DT César Aguilar
Grupo de Panamá Sub-15
Grupo Z
- Panamá
- Chad
- Kenia
- Malta
- Níger
- Macedonia del Norte
Calendario
Grupo Z
Octubre 24
Macedonia del Norte vs Panamá – 3:45 a.m. (hora PAN)
Niger vs Chad
Kenia vs Malta
Octubre 25
Panamá vs Kenia – 2:30 a.m. (hora PAN)
Chad vs Macedonia del Norte
Niger vs Malta
Octubre 25
Níger vs Panamá – 9:15 a.m. (hora PAN)
Macedonia del Norte vs Kenia
Malta vs Chad
Octubre 26
Chad vs Panamá – 1:15 a.m. (hora PAN)
Kenia vs Níger
Malta vs Macedonia del Norte
Octubre 26
Panamá vs Malta – 8:00 a.m. (hora PAN)
Macedonia del Norte vs Níger
Kenia vs Chad
Formato del torneo
El torneo se disputará con un innovador formato de 8 contra 8, con dos mitades de 20 minutos cada una, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.
FUENTE: FPF