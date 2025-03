Frenkie De Jong entrena sin problemas y se siente para jugar ante España

"Es un partido especial porque voy a jugar contra muchos compañeros de mi club. La selección española es un equipo extraordinario, que juega muy bien al fútbol. Hemos hablado en los últimos tiempos en el vestuario (del Barcelona) de este partido, claro. Estuvimos bromeando. Va a ser un partido guapo", apuntó el mediocampista, hablando en un fluido español, sobre el choque del jueves en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

En explicaciones en neerlandés a los periodistas locales, Frenkie De Jong explicó qué le ocurrió y que ya se sentía con las fuerzas suficientes para disputar el partido.

Más reacciones de Frenkie De Jong

"Me siento en forma. No sé si fue por la comida, pero vomité mucho en poco tiempo. Ahora ya estoy recuperado y puedo jugar 90 minutos", aclaró el centrocampista de 27 años.

"El tobillo ya no me molesta y no pienso en él, eso es algo que tengo fuera de la cabeza. Estoy al cien por cien", aseguró, en alusión a la lesión que marcó su final de la pasada temporada y el principio de la actual.

Frenkie De Jong lleva desde 2019 jugando en el Barcelona y está acostumbrado a coincidir con muchos de los jugadores que tendrá enfrente el jueves.

"Tenemos ganar de demostrar que podemos ganar a un gran equipo como es España. Claro que he hablado con los compañeros y con el técnico de lo que sé de España, pero Ronald (Koeman) también es un gran conocedor del fútbol español", señaló.

Sobre cómo frenar a Lamine Yamal (17 años), compañero suyo en el Barça, confió en sus compañeros de selección.

"Deberemos defender como un equipo. Tenemos grandes defensas en este equipo, que son capaces de medirse con cualquier jugador", aseguró.

