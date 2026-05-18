Keyshawn Davis hizo aparición brillante el fin de semana en su ciudad natal, Norfolk, Virginia

Keyshawn Davis volvió a demostrar su dominio en aparición el fin de semana en choque de la categoría de peso superligero en su ciudad natal, Norfolk, Virginia, ante Nahir Albright.

Davis (15-0, 10 KOs), invicto excampeón de peso ligero de la OMB de 27 años de edad ganó cómodamente por decisión unánime en el Scope Arena, en una gran demostración de velocidad, precisión y explosividad en el cuadrilátero.

Su rival conectó un gran recto en el octavo asalto, lo que mermó un poco la agresividad de Davis de cara al cierre de combate.

Después de 12 asaltos con un "The Businessman" lanzando y aterrizando largas y potentes combinaciones, los jueces Mark D'Attilio (118-108), Troyce Stamey (118-108) y Paul Wallace (117-109) otorgaron una amplia victoria a Keyshawn Davis (15-0, 10 KOs).

Un gran Keyshawn Davis

“Sentía que lo estaba vapuleando en cada asalto. Lo que realmente me impulsó a mejorar fue que me conectó un buen golpe... Me conectó un buen golpe y pensé: No, ahora te voy a dar una paliza. No vas a conseguir nada más", mencionó Davis luego del combate.

El medallista de plata olímpico en el 2021 su segundo reto de su carrera en las 140 libras, pero dejó claro que es inminente su ascenso al peso wélter (147 libras).

“Hombre, probablemente subiré a 147 libras”, le dijo Davis a Chris Mannix de DAZN durante su entrevista posterior a la pelea. “No voy a mentir. Todo esto de dar el peso no es lo mío. Como pueden ver, no soy bueno para eso. Pero sí sé pelear. ¿Me entienden? Así que no sé. Volveremos a empezar. Hablaré con mis entrenadores al respecto. Pero de cualquier manera, será [cinturón a trasero] en cualquier categoría de peso a la que vaya”, finalizó.