Guatemala revela la lista de convocados para enfrentar a Panamá y Surinam

La selección de Guatemala reveló la lista de convocados para los partidos de eliminatorias en noviembre donde se enfrentarán a Panamá y Surinam por el boleto al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Luis Fernando Tena convocó a 18 jugadores de la Liga Nacional y estarán concentrados del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2025 y serán la base del equipo de estos compromisos.

Cabe señalar que en esta lista se encuentran los jugadores del fútbol local en Guatemala y hacen falta los legionarios. Concacaf exige una plantilla de 23 jugadores por partido. Convocatoria de la selección de Guatemala Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedefut_oficial/status/1982826947622445512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982826947622445512%7Ctwgr%5Ead9271f554551d8dc6dea6fac3c8198f822ecef9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.prensalibre.com%2Fdeportes%2Ffutbol-nacional%2Fseleccion-de-guatemala-convocatoria-de-tena-para-los-proximos-partidos-de-la-azul-y-blanco%2F&partner=&hide_thread=false .



del 27 de octubre al 19 de noviembre del 2025#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/tWlnTurZRy — FFG (@fedefut_oficial) October 27, 2025