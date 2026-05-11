Mundial 2026: Conoce a la Selección de Austria

La Copa Mundial 2026 de la FIFA, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, será la octava de la Selección de Austria y la primera desde 1998.

Con su empate a 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina en noviembre de 2025, el combinado austriaco se aseguró el primer puesto de su grupo en la competición preliminar europea. Así las cosas, ahora se dispone a escribir un nuevo capítulo de su trayectoria mundialista en la cita norteamericana.

¿Cómo se clasificó Austria a la Copa Mundial 2026?

En la competición preliminar europea, Austria compartió el Grupo H con Bosnia-Herzegovina, Rumanía, Chipre y San Marino. Los dirigidos por Ralf Rangnick se mostraron intratables desde el principio y ganaron sus primeros cinco partidos, incluido el histórico 10-0 que infligieron a San Marino en octubre de 2025 y que se convirtió en la mayor goleada lograda nunca por el combinado austriaco. Marko Arnautovic destacó especialmente en aquel encuentro, con cuatro tantos que le permitieron erigirse en el máximo goleador histórico de su selección nacional. Cuando los aficionados austriacos ya comenzaban a verse en la cita norteamericana, una derrota en Rumanía devolvió la emoción al grupo, dado que Austria recibía en la última jornada a una Bosnia-Herzegovina con la que no podía permitirse perder.

En el decisivo encuentro, celebrado el 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Ernst Happel, Bosnia metió el miedo en el cuerpo a la hinchada local cuando se adelantó en el marcador al comienzo de la primera parte, pero Michael Gregoritsch igualó (1-1) propiciando así el ansiado regreso de Austria a la Copa Mundial de la FIFA.

Historia en la Copa Mundial

Confederación : UEFA

Mejor resultado : 3er puesto (1954)

Última participación : Francia 1998 (fase de grupos)

Primera participación : Italia 1934 (4º puesto)

Participaciones en la Copa Mundial : 8 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998 y 2026)

Balance global en la Copa Mundial: PJ 29 PG 12 PE 4 PP 13 GF 43 GC 33

Amistosos de Austria previo al Mundial

Austria 5-1 Ghana

Austria 1-0 Corea del Sur

Austria vs Túnez (1 de junio)

Austria vs Guatemala (10 de junio)

Los austriacos integran el grupo J junto a Jordania, Argentina y Argelia. Su debut está programado para el 16 de junio ante Jordania en el Levi's Stadium.

FUENTE: FIFA