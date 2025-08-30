Hansi Flick: "Estamos contentos con nuestros rivales" en la Champions League

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick , se mojó este sábado al afirmar que cree que Fermín, de quien se habla de una posible salida al Chelsea en la ventana de fichajes, seguirá en el club catalán.

"Por el momento está aquí. He hablado con él y creo que se quedará", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido ante el Rayo en Vallecas correspondiente a la tercera jornada de LaLiga.

"Estaré muy contento cuando cierre el mercado", espetó el entrenador, que confesó que comunicó al jugador su opinión aunque no la quiso revelar.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la eventual marcha del futbolista, Flick precisó las características de Fermín: "Es un jugador muy agresivo, con y sin balón. Es muy bueno corriendo al espacio de la última línea y crea espacios (...) Marca goles y da el último pase".

"Cuando está en buena actitud es genial. Quiere al Barça y no quiero decir mucho más, pero su corazón es del Barça", aseveró.

Champions League

Sobre sus adversarios en la Liga de Campeones (París SG y Chelsea, entre otros), Flick aseguró que está satisfecho.

"Estamos contentos con nuestros rivales, cada partido va a ser distinto, pero estamos felices de jugar la Champions", dijo.

"La pasada campaña hicimos una gran semifinal y merecimos algo más. Esta temporada nos esforzaremos y trataremos de conseguir más", prosiguió.

Antes de acabar, el técnico germano alabó el campeonato interno: "Cada partido en LaLiga es diferente y no es fácil preparar bien al equipo. LaLiga es una liga muy fuerte. Todos saben jugar a fútbol y es bueno verlo".