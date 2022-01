Hernán Darío Gómez podría dejar la selección de Honduras

La selección de Honduras no está pasando por un buen momento en el fútbol y cayeron nuevamente en eliminatorias, ahora 2-0 ante El Salvador y siguen de últimos en la tabla de posiciones. El técnico de la 'H', Hernán Darío Gómez dio la cara a la prensa después de la derrota, pero sus declaraciones dieron a entender que se marchará.

El Bolillo, tomó la selección de Honduras ya casi sin esperanzas de una clasificación al Mundial de Qatar 2022, en la mitad de las eliminatorias, y por más que ha intentado levantar el barco, se la ha hecho un tanto dífiicil.

“Son momentos oscuros donde ya no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo, pasa de una situación agradable a una donde ya no hay respeto y somos señalados por lo que está ocurriendo”, mencionó el técnico colombiano.

En ese momento, el técnico Hernán Darío Gómez solo agregó las siguientes palabras: “No tengo más que decirles, hemos trabajado, pero no nos salen los resultados. Muchas gracias, adiós”.

En Honduras, las expectativas son altas, a la espera de lo que sucederá con la selección y el destino del técnico colombiano.