Inter Miami vence al Nashville con doblete de Lionel Messi

Lionel Messi celebró su renovación con el Inter Miami anotando un doblete en el triunfo 3-1 frente al Nashville este viernes, en el inicio de la primera ronda de los playoffs de la MLS.

El astro argentino, que el jueves rubricó su permanencia en Miami hasta 2028, volvió a ser el protagonista absoluto de la noche en Fort Lauderdale (vecina a Miami).

Minutos antes del duelo, Messi fue ovacionado al saltar al recibir sobre el césped su primer trofeo como Bota de Oro de la liga norteamericana (MLS), gracias a los 29 goles anotados en 28 jornadas.

Una vez que rodó el balón, el astro argentino sólo tardó 19 minutos en perforar el arco del Nashville.

La Pulga se lanzó en plancha dentro del área para cabecear a la red un milimétrico servicio de su eterno socio Luis Suárez desde la banda derecha.

Messi completó el doblete en el minuto 90+6 tras un mal despeje del arquero Joe Willis a un centro de Jordi Alba. Willis chocó después con el experimentado defensa Walker Zimmerman y Messi, que aguardaba con pillería en el área pequeña, sólo tuvo que empujar la pelota a la red.

Hace menos de una semana, el capitán albiceleste ya le había marcado tres goles a Nashville en el cierre de la fase regular.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, se encargó del segundo tanto de los locales con otro testarazo en el minuto 62, mientras que el alemán Hany Mukhtar descontó para Nashville en el 90+11.

El Inter, que persigue el primer título de liga de su historia, lidera por un global de 1-0 esta eliminatoria de primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

La escuadra de Javier Mascherano clasificará a la siguiente fase en caso de victoria en el segundo duelo, que se disputará el 1 de noviembre en la cancha del Nashville.

Un triunfo de los locales forzaría el tercer y definitivo partido, a celebrarse el 8 de noviembre de nuevo en Fort Lauderdale.