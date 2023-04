Jorge Luis Pinto calienta el duelo ante Bolillo Gómez

“Es más importante el Cali que Junior, que Pinto y que Bolillo; por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es y espero haya cambiado sus actitudes. Al perro no lo capan dos veces”, expresó Jorge Luis Pinto.

“No oigo, ni veo, ni escucho nada. Soy como Shakira. Si me saluda, lo saludo, claro. Yo tengo aprecio y cariño por él. No tengo resentimiento y lo admiro mucho. Lo voy a saludar, si no me saluda, bueno ya”, dijo Bolillo Gómez en conferencia de prensa.

“Es que yo no sé cuáles son las viejas costumbres porque nunca peleo con los técnicos, solamente tuve ese incidente con el profesor Jorge Luis Pinto en Panamá, que no fue culpa mía, y después díganme de un técnico con que yo haya peleado o de un jugador que yo peleé. Nunca”, añadió Hernán Bolillo Gómez, quien clasificó a Panamá a su primer mundial de categoría mayor masculino.

El Deportivo Cali está en el puesto 15 con 15 unidades mientras que el Junior está 8vo con 21 puntos

PASADO

Hay que recordar que en el 2017 Bolillo (técnico de la Selección de Panamá) y Pinto (técnico de Honduras) protagonizaron una penosa escena donde intercambiaron palabras y manotazos.

