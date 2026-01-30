José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Norwich City del panameño José Córdoba tendrá un complicado partido frente al Middlesbrough en la jornada 30 de la English Football League Championship de Inglaterra.
El conjunto liderado por el técnico Philippe Clement se ubica en la posición 18 con 33 puntos, mientras que el Middlesbrough es segundo con 55 unidades.
¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?
El Norwich del central canalero de 24 años y el Middlesbrough se verán las caras el sábado 31 de enero desde las 10:00 a.m. en el Estadio de Riverside.