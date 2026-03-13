José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El defensor panameño José Córdoba volverá a jugar con el Norwich City , este sábado ante el Preston North End Football Club en la English Football League Championship de Inglaterra.

El Preston viene de perder 3-0 ante el Coventry City, el pasado 11 de marzo en el Coventry Building Society Arena.

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Por su parte, los canarios llegan motivados por su victoria 2-1 contra el Sheffield United en el Carrow Road.

Los dirigidos por le belga Philippe Clement marchan en la posición 15 con 48 puntos, mientras que "los blancos" están ubicado en la posición 14 con 49 unidades.

En el duelo ante el Sheffield, el seleccionado nacional de 24 años jugó los 90' minutos, tuvo 3 intercepciones, 8 despejes, 5 recuperaciones, 4/5 en duelos terrestres, 4/5 en duelos aéreos, 82 toques de balón, 1/1 en regates, 1 falta recibida y 49/60 (82%) en pases precisos.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El duelo ante el Preston North End Football Club en la English Football League Championship de Inglaterra, se jugará este sábado 14 de marzo en el Carrow Road (10:00 am)