 José Luis Rodríguez anota un golazo de tiro libre con Juárez

El Juárez FC empató 2-2 ante el Santos en el duelo de visita de la jornada 3 de la Liga MX con anotación del panameño José Luis Rodríguez que fue titular como de costumbre y rescató el punto.
Pumita jugó 83 minutos, hizo 4 pases claves, 1 centro acertado de 7, 82% en pases precisos, 84% de pases en campo rival, 67% en propio campo, 100% en pases largos.
José Luis Rodríguez anota un golazo en México
Con este empate, Juárez suma 4 puntos, con 1 victoria, 1 derrota y este su primer empate del torneo, lo que los deja en la novena posición.
El próximo partido del Juárez FC será ante el Cruz Azul el próximo viernes 30 de enero en la jornada 4 desde las 10:00 pm.