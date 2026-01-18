José Luis Rodríguez anota un golazo de tiro libre con Juárez

El Juárez FC empató 2-2 ante el Santos en el duelo de visita de la jornada 3 de la Liga MX con anotación del panameño José Luis Rodríguez que fue titular como de costumbre y rescató el punto.

José Luis Rodríguez anotó su primer gol del Clausura 2026 en México al minuto 71' y fue de tiro libre cuando la colocó con efecto y pudo empatar el partido 2-2.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pumita jugó 83 minutos, hizo 4 pases claves, 1 centro acertado de 7, 82% en pases precisos, 84% de pases en campo rival, 67% en propio campo, 100% en pases largos.

José Luis Rodríguez anota un golazo en México

Con este empate, Juárez suma 4 puntos, con 1 victoria, 1 derrota y este su primer empate del torneo, lo que los deja en la novena posición.

El próximo partido del Juárez FC será ante el Cruz Azul el próximo viernes 30 de enero en la jornada 4 desde las 10:00 pm.