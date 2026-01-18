Kadir Barría y sus emotivas reacciones después de un especial debut con la selección de Panamá

El jugador de la selección de Panamá Kadir Barría habló luego del empate 1-1 ante Bolivia, en partido amistoso de preparación desde el Estadio IV Centenario, Tarija.

"Gracias la verdad, la jugada fue repentina, no es nada, estamos entrenando toda la semana, ver los espacios, reconocer el estilo del rival y aproveché los espacios, el compañero creyó en mí y pude hacer el gol", mencionó en la zona flash después del partido, el goleador de 18 años de edad.

Debut soñado para Kadir Barría

"No me lo imaginé así, uno siempre está bendecido, así es la gracia de Dios, se logró, mi debut en la selección que tanto lo soñé", destacó Barría.

Un especial dorsal

"Este número es muy especial, creo que todo Panamá lo sabe, es el número de mi padrino, que en paz descanse, este gol se lo dedico a él, la verdad entre la emoción se me olvidó la celebración, pero siempre lo tengo en cuenta y sé que el estaba aquí acompañándome en cada momento", añadió.

"El equipo es nuevo, nos estamos conociendo, lo hicimos bien, estamos preparados para el próximo partido", finalizó