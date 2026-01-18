Thomas Christiansen: "Estoy contento con el resultado del equipo, sobre todo por el esfuerzo"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló luego del empate 1-1 ante Bolivia en el primero de dos partidos amistosos de preparación.

Christiansen mencionó la exigencia del duelo ante un fuerte rival, que llegó con jugadores con más experiencia.

"Estoy contento con el resultado del equipo, sobre todo por el esfuerzo, sabíamos que nos enfrentábamos a una selección bastante rodada, con muchos titulares y la exigencia para nosotros fue competir, tenemos jugadores de nuestra liga y algunos legionarios, aquí tenemos a Abdul que les puede hablar de la exigencia, del correr los 90 minutos, no tuvimos la pelota, en el segundo tiempo con el cansancio, se nos complicó un poco", mencionó el DT de "La Roja" en Conferencia de Prensa.

"En la plantilla de los 23 jugadores hemos tenido a Jorge y a Welch, los únicos convocados para este partido, hoy ha sido una oportunidad para nuevos jugadores"

"El gol fue algo trabajado, salió. Estoy feliz de la entrega, dije que quería un equipo con actitud y lo dieron todo", añadió.

Abdul Knight y sus impresiones alado del DT Thomas Christiansen

"Muy contento con el profe que me dio la oportunidad de estar aquí, agradecido con el equipo, muy contento la verdad. Pude aprovechar la experiencia, mi primer cumpleaños afuera del país".

"Nunca pensé pasar un cumpleaños fuera del país y menos en la selección, estoy muy contento", finalizó Knight, cumpleañero en el día de hoy.