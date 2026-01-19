BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  19 de enero de 2026 - 00:47

Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí consigue gran triunfo ante Panamá Este

La novena de Chiriquí le ganó duelo a Panamá Este en la jornada del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 siguió su marcha este domingo 18 de enero, con 6 emocionantes duelos en diferentes escenarios a nivel nacional, uno de ellos siendo pospuesto por clima.

Herrera con victoria sólida en el Béisbol Juvenil 2026

Con un abultamiento de carreras, Herrera superó 10-0 a Darién en una gran jornada en el Claudio Nieto de Monagrillo.

La noche fue liderada por el zurdo Rogelio Jaén, quien lanzó 7.0 entradas, con 12 ponches, en una salida de calidad para sumar el triunfo número 5 de su provincia en el actual torneo.

Occidente gana en casa

Con el Glorias Deportivas Baruenses como escenario, Chiriquí Occidente superó por pizarra de 7-0 a Panamá Metro, en un gran despliegue ofensivo de 15 imparables.

La Leña Roja sigue encendida

Coclé propinó una blanqueada a Los Santos, con pizarra de 7-0 en el Estadio Roberto Hernández, para sumar su victoria número 11, en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.

"Indios" ganan contundentemente

Veraguas venció a Colón en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, con un sólido 8-0, para alcanzar la cifra de 3 victorias en el torneo de la categoría juvenil.

Chiriquí con triunfo en casa

En el Kenny Serracín, Chiriquí le ganó duelo a a Panamá Este por pizarra de 5-2, con una destacada actuación del primera base Abdiel Hernández y Leiner Martínez, que pegó a la hora buena.

La jornada vivió un juego pospuesto por mal clima, que fue el Panamá Oeste y Bocas del Toro.

