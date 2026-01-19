Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí consigue gran triunfo ante Panamá Este

El Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 siguió su marcha este domingo 18 de enero, con 6 emocionantes duelos en diferentes escenarios a nivel nacional, uno de ellos siendo pospuesto por clima.
La noche fue liderada por el zurdo Rogelio Jaén, quien lanzó 7.0 entradas, con 12 ponches, en una salida de calidad para sumar el triunfo número 5 de su provincia en el actual torneo.
Occidente gana en casa
Con el Glorias Deportivas Baruenses como escenario, Chiriquí Occidente superó por pizarra de 7-0 a Panamá Metro, en un gran despliegue ofensivo de 15 imparables.
La Leña Roja sigue encendida
Coclé propinó una blanqueada a Los Santos, con pizarra de 7-0 en el Estadio Roberto Hernández, para sumar su victoria número 11, en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.
"Indios" ganan contundentemente
Veraguas venció a Colón en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, con un sólido 8-0, para alcanzar la cifra de 3 victorias en el torneo de la categoría juvenil.
Chiriquí con triunfo en casa
En el Kenny Serracín, Chiriquí le ganó duelo a a Panamá Este por pizarra de 5-2, con una destacada actuación del primera base Abdiel Hernández y Leiner Martínez, que pegó a la hora buena.
La jornada vivió un juego pospuesto por mal clima, que fue el Panamá Oeste y Bocas del Toro.