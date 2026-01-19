Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí consigue gran triunfo ante Panamá Este

El Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 siguió su marcha este domingo 18 de enero, con 6 emocionantes duelos en diferentes escenarios a nivel nacional, uno de ellos siendo pospuesto por clima.

Con un abultamiento de carreras, Herrera superó 10-0 a Darién en una gran jornada en el Claudio Nieto de Monagrillo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La noche fue liderada por el zurdo Rogelio Jaén, quien lanzó 7.0 entradas, con 12 ponches, en una salida de calidad para sumar el triunfo número 5 de su provincia en el actual torneo.

Occidente gana en casa

Con el Glorias Deportivas Baruenses como escenario, Chiriquí Occidente superó por pizarra de 7-0 a Panamá Metro, en un gran despliegue ofensivo de 15 imparables.

La Leña Roja sigue encendida

Coclé propinó una blanqueada a Los Santos, con pizarra de 7-0 en el Estadio Roberto Hernández, para sumar su victoria número 11, en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.

"Indios" ganan contundentemente

Veraguas venció a Colón en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, con un sólido 8-0, para alcanzar la cifra de 3 victorias en el torneo de la categoría juvenil.

Chiriquí con triunfo en casa

En el Kenny Serracín, Chiriquí le ganó duelo a a Panamá Este por pizarra de 5-2, con una destacada actuación del primera base Abdiel Hernández y Leiner Martínez, que pegó a la hora buena.

La jornada vivió un juego pospuesto por mal clima, que fue el Panamá Oeste y Bocas del Toro.