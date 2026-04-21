Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 14.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 21 de abril de 2026 - 08:08
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 14 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 14.
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 6
- José Murillo (CD Plaza Amador) 6
- Jafet Obando (CAI) 5
- Davis Contreras (CAI) 5
- Saed Díaz (Tauro FC) 5
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 5
- Gabriel Torres (Veraguas United) 5
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 5
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 4
- Miguel Camargo (Veraguas United) 4
- Nedwar Zúñiga (Veraguas United) 4
- Óscar Becerra (UMECIT) 4
- Andrick Edwards (UMECIT) 4
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 3
- Ángel Díaz (Tauro FC) 3
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 3
- Daivis Murillo (CD Plaza Amador) 3
- Alberto Quintero (CD Plaza Amador) 3
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Estevis López (Veraguas United) 3
- Reyniel Perdomo (Alianza) 3
- Ramses De León (Sporting SM) 3
- Rodrigo Tello (Sporting SM) 3
- Andrés Palmezano (UMECIT) 3
- Hiberto Peralta (UMECIT) 3
- Mario Carmona (Unión Coclé) 3
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 3
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 2
- Darwin Pinzón (San Francisco) 2
- Jean Rivera (San Francisco) 2
- Rony Villarreal (Herrera) 2
- Alejandro Peñalba (Herrera) 2
- David Castillo (Herrera) 2
- Guido Rouse (Herrera) 2
- Joseph Cox (Árabe Unido) 2
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 2
- Eric Davis (CD Plaza Amador) 2
- Freddy Góndola (CD Plaza Amador) 2
- Yeison Vázquez (CAI) 2
- Juan Sagel (Veraguas United) 2
- Moisés Richards (Sporting SM) 2
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 2
- Ángel Valencia (Sporting SM) 2
- Jesús Araya (UMECIT) 2
- Carlos Rodríguez (Alianza FC) 2
- John Jairo Alvarado (Alianza FC) 2
- Víctor Medina (Tauro FC) 2
- Adrián Olivardía (Tauro FC) 2
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 2
- Alejandro Yearwood (Universitario) 2
- Ovidio López (CD Plaza Amador) 1
- Omar Browne (CD Plaza Amador) 1
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador) 1
- Rudy Yearwood (CD Plaza Amador) 1
- Jimar Sánchez (CD Plaza Amador) 1
- Omar Córdoba (CD Plaza Amador) 1
- Yoameth Murillo (CD Plaza Amador) 1
- Cristian Quintero (Tauro FC) 1
- Luis Asprilla (Tauro FC) 1
- Kaleb Mosquera (Tauro FC) 1
- Jan Carlos Vargas (Tauro FC) 1
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Joel Clarke (CD Universitario) 1
- Bryan Wittle (Universitario) 1
- Edward Bolaños (Universitario) 1
- Uziel Maltez (Universitario) 1
- Iván Anderson (Universitario) 1
- Kenny Bonilla (CAI) 1
- Yeisón Ramírez (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- Simao Garcés (San Francisco) 1
- Kevin Calderón (San Francisco) 1
- Adrián Popoff (San Francisco) 1
- Guillermo Benítez (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Derick Edmund (Unión Coclé) 1
- Jameel Lynch (Unión Coclé) 1
- Joel Barría (Sporting SM) 1
- Alexis Castillo (Sporting SM) 1
- Jeslan Caicedo (Sporting SM) 1
- Ricardo Mitre (Alianza FC) 1
- Yeison Ortega (Alianza FC) 1
- Anthony Edwards (Alianza FC) 1
- Manuel Rodríguez (Alianza FC) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Rubén Collymore (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
- Fernando McLean (Árabe Unido) 1
- Dionisio Bernal (Árabe Unido) 1
- José Rivera (Herrera) 1
- Jhonny López (Herrera) 1
- Samuel Batchelor (Herrera) 1
- Jeremy Emmons (Veraguas United) 1
- Amable Pinzón (Veraguas United) 1
- Rolando Ford (UMECIT) 1
- Erick García (UMECIT) 1
- Cristian Mora (UMECIT) 1
- Alberto Saldaña (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT) 1
