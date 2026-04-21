Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 20 de abril

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el lunes 20 de abril se disputó un partido, donde ya hay un clasificado a la gran final.
La novena de Colón se impuso por pizarra de 2-1 ante Bocas del Toro en el juego 6 de la Serie semifinal del Campeonato Nacional
Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026
Equipos JJ JG JP
- Chiriquí / 5 / 4 / 1
- Panamá Oeste / 5 / 1 / 4
Equipos JJ JG JP
- Colón / 6 / 3 / 3
- Bocas del Toro / 6 / 3 / 3