Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 20 de abril FOTO: FEDEBEIS

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el lunes 20 de abril se disputó un partido, donde ya hay un clasificado a la gran final.

La novena de Chiriquí (4-1) avanzó a la final luego de vencer 6-4 a Panamá Oeste en el quinto partido de la serie, disputado en el Estadio Mariano Rivera.

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