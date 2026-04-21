BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  21 de abril de 2026 - 07:21

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 20 de abril

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones en las series semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026, tras el partido del lunes 20 de abril.

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 20 de abril

Béisbol Mayor 2026: Posiciones en las semifinales tras el partido del 20 de abril

FOTO: FEDEBEIS

Las emociones de la serie semifinal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 siguen en marcha y el lunes 20 de abril se disputó un partido, donde ya hay un clasificado a la gran final.

La novena de Colón se impuso por pizarra de 2-1 ante Bocas del Toro en el juego 6 de la Serie semifinal del Campeonato Nacional

Posiciones en las Series semifinales del Béisbol Mayor 2026

Equipos JJ JG JP

  • Chiriquí / 5 / 4 / 1
  • Panamá Oeste / 5 / 1 / 4

Equipos JJ JG JP

  • Colón / 6 / 3 / 3
  • Bocas del Toro / 6 / 3 / 3
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