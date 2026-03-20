Jude Bellingham lidera la convocatoria de Inglaterra

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, lidera la convocatoria de Inglaterra pese a no jugar con su club desde el 1 de febrero, y su compañero Trent Alexander-Arnold se ha vuelto a quedar fuera a pesar de que el seleccionador, Thomas Tuchel, ha decidido llamar a 35 jugadores.

El centrocampista del Real Madrid, que se perdió las convocatorias de septiembre y octubre y regresó en la de noviembre, se lesionó el pasado 1 de febrero y se ha perdido los últimos diez partidos con el conjunto blanco, aunque el técnico alemán decidió incluirle en la lista para los encuentros ante Uruguay y Japón en el estadio de Wembley

Quien tampoco ha entrado en la convocatoria, a pesar de la amplia lista, es Alexander-Arnold, que no juega con su selección desde junio y se ha perdido las últimas cuatro convocatorias, habiendo disputado solo 26 minutos desde la llegada de Tuchel al banquillo de los ‘Three Lions’

Por su parte, Marcus Rashford, que está rindiendo a buen nivel en el FC Barcelona, mantiene su puesto en la lista, mientras que las novedades son el regreso del central del Manchester United Harry Maguire, que vuelve a una convocatoria 18 meses después, y el de Cole Palmer, del Chelsea, que se perdió la lista de noviembre por lesión

Jude Bellingham y convocados de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).