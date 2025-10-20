Lionel Messi le envió un mensaje de ánimo a la Sub-20 de Argentina

Siguiendo el torneo a la distancia, Lionel Messi envió un mensaje de aliento a las jóvenes promesas argentinas que perdieron este domingo la final del Mundial Sub-20 frente a Marruecos por 2-0.

"Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", dijo Messi en un mensaje publicado con la camiseta albiceleste de fondo.

Argentina era la gran favorita para alzar el trofeo este domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, pero Marruecos se impuso con dos tempranos zarpazos del atacante Yassir Zabiri, autor de un doblete a los 12 y 29 minutos.

Messi tenía a un compañero del Inter Miami en el combinado Sub-20, el punta Mateo Silvetti, quien arrancó la final desde el banco.

El ícono del fútbol argentino, de 38 años, cuenta en su incomparable palmarés con el título del Mundial Sub-20 disputado en 2005 en Países Bajos, del que fue máximo artillero y mejor jugador.

FUENTE: AFP