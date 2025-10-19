Juegos Centroamericanos 2025: Tyler Christianson gana oro y fija nuevo récord

En unas ajustadas, pero emocionantes carreras, los representantes nacionales Bernhard Tyler Christianson, Raúl Antadillas y el equipo masculino de Relevo 4x100m Libre llenaron de orgullo al país en la Piscina de Mazatenango dentro de los XII Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala.
Tyler también consiguió medalla de plata en los 200m combinado individual con tiempo de 2:11.13min.
Otra medalla de oro para Panamá en los Juegos Centroamericanos 2025
Mientras que Isaac Beitia, Jeancarlo Calderón, Raúl Antadillas y Andrey Villarreal, en el Relevo 4x100m Libre, se bañaron de oro con tiempo de 3:31.00min.
Panamá ocupa la segunda posición en el medallero con 34 en total: 12 de oro, 10 de plata y 12 de bronce.
FUENTE: COP