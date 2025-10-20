Real Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO El Clásico de LaLiga

El Real Madrid y el FC Barcelona se verán las caras en la décima jornada de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu.
Mientras tanto los de Hansi Flick lograron un agónico triunfo tras superar 2-1 al Girona. Pedri y Ronald Araújo anotaron los goles del triunfo para que el Barca llegar a 22 unidades.
La temporada pasada los azulgranas ganaron los dos partidos de liga, 0-4 y 4-3.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs FC Barcelona
Fecha: Domingo 26 de octubre
Hora: 10:15 A.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de RPC Deportes