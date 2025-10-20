Real Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO El Clásico de LaLiga

El Real Madrid y el FC Barcelona se verán las caras en la décima jornada de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los de Xabi Alonso llegan como líderes del campeonato español con 24 puntos, vienen de ganar 1-0 al Getafe gracias al décimo gol en liga de Kylian Mbappé.

Mientras tanto los de Hansi Flick lograron un agónico triunfo tras superar 2-1 al Girona. Pedri y Ronald Araújo anotaron los goles del triunfo para que el Barca llegar a 22 unidades.

La temporada pasada los azulgranas ganaron los dos partidos de liga, 0-4 y 4-3.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs FC Barcelona

Fecha: Domingo 26 de octubre

Hora: 10:15 A.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de RPC Deportes