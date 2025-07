Julio Dely Valdés: "¿Cuántos goles metió Yuyu en Panamá?"

"Sí, estaba metiendo goles, pero cuántos delanteros no habían para nosotros, qué considerábamos por delante de Yuyu. Luego vino a la selección (2014), cuántos partidos tuvo con la selección (pocos), no siguió en la selección y yo no tengo nada contra Yuyu, yo lo saludo y lo respeto mucho, yo lo tuve en el Águila, pero yo soy seleccionador y un seleccionador cuando selecciona intenta llevar a lo mejor que cree él que le pueda rendir, no es un club donde tú le dices, esto es lo que tengo", expresó el ex delantero del Málaga y PSG.