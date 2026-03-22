Kadir Barría: El panameño con grandes opciones de volver al primer equipo de Botafogo

El Botafogo anunció la salida del DT Martín Anselmi quien llegó al club a finales de diciembre de 2025 para tomar el cargo desde el 4 de enero este 2026. El DT argentino había reemplazado al italiano Davide Ancelotti, quien le dio la oportunidad en el primer equipo a Kadir Barría.
El próximo partido del Botafogo será ante el Club Athletico Paranaense el domingo 29 de marzo a las 2:00 P.M.
Gran momento de Kadir Barría
En los últimos dos partidos con el equipo Sub-20 ha marcado 3 goles y brindado dos asistencias, siendo uno de los principales figuras del equipo reserva del "Fogão".
Barría forma parte de los convocados por Thomas Christiansen para el doble duelo amistoso entre Sudáfrica y la Selección de Panamá en territorio africano el 27 y 31 de marzo.