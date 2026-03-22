LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  22 de marzo de 2026 - 12:31

Kadir Barría: El panameño con grandes opciones de volver al primer equipo de Botafogo

El Botafogo de Kadir Barría tendrá ahora como DT interino a Rodrigo Bellao, quien se estaba haciendo a cargo el equipo Sub-20.

Kadir Barría

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Kadir Barría en IG

El Botafogo anunció la salida del DT Martín Anselmi quien llegó al club a finales de diciembre de 2025 para tomar el cargo desde el 4 de enero este 2026. El DT argentino había reemplazado al italiano Davide Ancelotti, quien le dio la oportunidad en el primer equipo a Kadir Barría.

Luego de esta salida, Rodrigo Bellao, hasta ahora DT del equipo Sub-20 se hará cargo del primer equipo de forma interina desde este martes 24 de marzo cuando vuelvan a los entrenamientos.

El próximo partido del Botafogo será ante el Club Athletico Paranaense el domingo 29 de marzo a las 2:00 P.M.

Gran momento de Kadir Barría

En los últimos dos partidos con el equipo Sub-20 ha marcado 3 goles y brindado dos asistencias, siendo uno de los principales figuras del equipo reserva del "Fogão".

Barría forma parte de los convocados por Thomas Christiansen para el doble duelo amistoso entre Sudáfrica y la Selección de Panamá en territorio africano el 27 y 31 de marzo.

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