La Juventus iguala contra el Atalanta en la jornada 5

La Juventus de Turín tuvo que conformarse con un empate por segundo fin de semana consecutivo al igualar 1-1 en casa ante el Atalanta, este sábado en la quinta fecha de la Serie A italiana.

La 'Vecchia Signora' tuvo que esperar al minuto 78 para materializar su dominio ante la Dea, con un gol del defensor colombiano Juan Cabal.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El conjunto local, pese a su buen juego, vio cómo el Atalanta se había adelantado en el tiempo añadido del primer tiempo con un gol del ghanés Ibrahim Sulemana (45+1).

Poco después del gol de Cabal, los visitantes se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su capitán Marten de Roon por doble amarilla, pero el marcador no se movería más.

El club más laureado del fútbol italiano, que había dejado escapar sus primeros puntos de la temporada el pasado fin de semana en Verona (1-1), sigue segundo en la Serie A con 11 puntos.

La Juventus empata contra el Atalanta

Pero podría ver al líder Nápoles escaparse a cuatro puntos en caso de victoria napolitana el domingo en San Siro ante el AC Milan (3º).

El Atalanta, que sigue sin conocer la derrota esta temporada, conserva la quinta posición (9 puntos).

En el último turno del día, el Inter (10º, 6 puntos) puede confirmar su mejoría en Cagliari (8º, 7 puntos).

En el primer partido del día, el ambicioso Como de Cesc Fábregas se vio neutralizado por otra revelación, la Cremonese, sorprendente recién ascendido que sigue sin perder y que ocupa la sexta posición.

El gol del Como fue de su jugador de más calidad, el argentino Nico Paz.