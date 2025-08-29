La selección de Panamá enfrentará a Surinam en un nuevo horario

El duelo entre Surinam y la selección de Panamá tendrá un cambio de hora, para el arranque de la doble fecha de eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen disputarán este duelo a las 6:30 P.M. hora local y 4:30 P.M. hora de Panamá, así recientemente lo ajustó la CONCACAF, comunicándolo en sus redes sociales.

Selección de Panamá y sus duelos de eliminatorias

El primer partido será ante Surinam el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Franklin Essed, un cara a cara que inicialmente se disputaría a las 6:30 P.M. hora de Panamá y luego "La Roja" recibe en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a Guatemala el lunes 8 de septiembre.

A pocos días de que se llegue la ora cero, Panamá ya conoce a sus protagonistas, luego de que el hispano danés revelara la lista de convocados, con la destacada novedad del atacante del CD Plaza Amador Everardo Rose, que atraviesa un gran momento tanto en la liga local como en la Copa Centroamericana.