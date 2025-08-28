Selección de Panamá: Convocados por Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam y Guatemala

Thomas Christiansen ha revelado la lista de convocados de la Selección de Panamá para el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 donde enfrentarán primero a Surinam y luego a Guatemala.
Convocatoria de la Selección de Panamá
Porteros
Luis Mejía
Orlando Mosquera
César Samudio
Defensas
Fidel Escobar
Andrés Andrade
José Córdoba
Edgardo Fariña
Carlos Harvey
César Blackman
Eric Davis
Michael Amir Murillo
Jorge Gutiérrez
Mediocampistas
Adalberto Carrasquilla
Cristian Martínez
Aníbal Godoy
Edward Cedeño
Volantes
Édgar Yoel Bárcenas
José Luis Rodríguez
Ismael Díaz
César Yanis
Everardo Rose
Delanteros
Cecilio Waterman
José Fajardo
Tomás Rodríguez
Próximos partidos de la Selección de Panamá
Viernes 10 de octubre de 2025
El Salvador vs Panamá
Martes 14 de octubre de 2025
Panamá vs Surinam
Jueves 13 de noviembre de 2025
Guatemala vs Panamá
Martes 18 de noviembre de 2025
Panamá vs El Salvador