Selección de Panamá: Convocados por Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam y Guatemala
FOTO: FPF

Thomas Christiansen ha revelado la lista de convocados de la Selección de Panamá para el inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 donde enfrentarán primero a Surinam y luego a Guatemala.

El primer partido será ante Surinam el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Franklin Essed y luego reciben en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a Guatemala el lunes 8 de septiembre.

Convocatoria de la Selección de Panamá

Porteros

Luis Mejía

Orlando Mosquera

César Samudio

Defensas

Fidel Escobar

Andrés Andrade

José Córdoba

Edgardo Fariña

Carlos Harvey

César Blackman

Eric Davis

Michael Amir Murillo

Jorge Gutiérrez

Mediocampistas

Adalberto Carrasquilla

Cristian Martínez

Aníbal Godoy

Edward Cedeño

Volantes

Édgar Yoel Bárcenas

José Luis Rodríguez

Ismael Díaz

César Yanis

Everardo Rose

Delanteros

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

Próximos partidos de la Selección de Panamá

Viernes 10 de octubre de 2025

El Salvador vs Panamá

Martes 14 de octubre de 2025

Panamá vs Surinam

Jueves 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs Panamá

Martes 18 de noviembre de 2025

Panamá vs El Salvador

