Las palabras de Cristiano Ronaldo le podrían salir caras

DECLARACIONES

“Sí, me siento traicionado, y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado”, dijo el ex del Real Madrid Morgan.

Sobre el técnico neerlandés de los 'Diablos Rojos', el delantero de 37 años de edad añadió: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me respetas, nunca te tendré respeto”.

Y también tuvo palabras para otros miembros del club, a los que también los tiró con saña. “Sí, no solo el entrenador (Ten Hag), sino otros dos o tres muchachos alrededor del club. Me sentí traicionado”, agregó.

“Creo que los fanáticos deberían saber la verdad”, dijo. “Quiero lo mejor para el club. Por eso vine al Manchester United, pero tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a (nosotros) llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal”, precisaba el portugués en dicha entrevista.

La sanción podría llegar a tan solo una semana del Mundial de Qatar 2022. En Old Trafford se han apresurado para tomar una decisión y la cúpula del club inglés se habría reunido esta misma mañana en la Ciudad Deportiva de Carrington para tomar una decisión.

El castigo podría resolverse con una sanción económica que podría ascender hasta el millón de libras hasta incluso una posible rescisión contractual. En principio, Cristiano Ronaldo está ligado al club hasta verano de 2023.