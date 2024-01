Luis Matador Tejada: Ex compañero rompe en llanto al recordarlo

En una entrevista para "Teledeportes", Cuto no pudo evitar romper en llanto al hablar de su ex compañero.

“Dios me dio la bendición de haber compartido con muchos futbolistas, muchos amigos, muchos hermanos. No se imaginan lo que era como ser humano, sacando lo de futbolista, un persona espectacular”.

Anécdota con Matador Tejada

“Cuando me fui a Chiclayo, me encontré con él en el avión, coincidí con él y me dijo ‘vamos a hacer grandes cosas acá y yo respondí "que así sería". Ese año campeonamos y pude conocer a su familia, esposa, mamá, tres hijos, hermanos y antes de la pandemia me invitó a pasar Año Nuevo en Panamá. Fui allá”.

Se volvieron a ver

“Haberlo tenido hace poco en Chiclayo anotando su gol y haciendo su reverencia. No saben cómo lo voy a extrañar”. Tejada fue parte de un homenaje realizado al equipo campeón del Juan Aurich.

"Tendré un ángel allá arriba. Tenía un buen corazón, muy lindo. Buen padre, buen hijo, buen hermano. Te amo mi ‘Pana’, mi goleador”, destacó Cuto sobre el "Pana".