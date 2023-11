Mainz 05 despide a El Ghazi or sus mensajes sobre Israel-Hamás

Unas horas antes, la fiscalía general de Coblenza había anunciado la apertura de una investigación.

La justicia alemana analizará si el internacional neerlandés es culpable de "aprobar delitos relacionados con discursos de odio", explicó la fiscalía de Coblenza a la agencia SID, filial de la AFP, confirmando así una información publicada por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

El Ghazi, nacido en la periferia de Róterdam en una familia de orígenes marroquíes, había quedado suspendido por su club el 17 de octubre, después de un mensaje en las redes sociales sobre la guerra entre Israel y Hamás, que había sido considerado "inaceptable" y no ajustado "a los valores del club", según explicó entonces el Maguncia.

El jugador había incluido la frase "del río al mar, Palestina será libre", un lema visto por algunos como un llamamiento a la destrucción de Israel y por otros como una petición de igualdad de derechos entre palestinos e israelíes.

El Maguncia anunció luego a principios de esta semana que el jugador iba a ser reintegrado al grupo después de haber rectificado en conversaciones con la dirección. Recordó que el día de la polémica había suprimido el mensaje unos minutos después de que se lo reprocharan.

Versiones contrapuestas

Sin embargo, El Ghazi precisó su postura este miércoles de nuevo en Instagram, negando haberse distanciado de su mensaje inicial.

"No me arrepiento o no tengo remordimientos sobre mi postura. No me distancio de lo que dije o de estar, hoy y hasta mi último aliento, en favor de la humanidad y de los oprimidos", aseguró el futbolista, sin retomar la fórmula "Del río al mar, Palestina será libre". Sí que pidió "el final de las matanzas en Gaza".

"Todo otro comunicado, comentario o disculpas que me han atribuido no son correctos factualmente y yo no los he autorizado", precisó.

El Maguncia afirmó entonces recibir esas palabras con "sorpresa" e "incomprensión", apuntando que estaba estudiando "jurídicamente los hechos".

Sin contrato al 1 de septiembre, El Ghazi fue fichado el 22 de ese mes por el Maguncia y ha disputado 51 minutos, repartidos en tres partidos de la Bundesliga.

Israel inició su ofensiva contra Hamás como represalia tras el sangriento ataque del 7 de octubre, cometido por el movimiento islamista palestino. Según las autoridades israelíes, su país sufrió al menos 1.400 pérdidas humanas y al menos 240 rehenes son retenidos en la Franja de Gaza.

Según un balance publicado el viernes por Hamás, 9.227 personas, de ellas 3.826 niños, han muerto en las acciones militares israelíes sobre Gaza.

FUENTE: AFP