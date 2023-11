Mainz 05 recibe con "sorpresa" declaraciones de El Ghazi sobre Israel-Hamás

El jugador había incluido la frase "del río al mar, Palestina será libre", un lema visto por algunos como un llamamiento a la destrucción de Israel y por otros como una petición de igualdad de derechos entre palestinos e israelíes.

El pasado viernes, el jugador había publicado un nuevo mensaje en Instagram condenando "el asesinato de civiles en Palestina e Israel" y presentando sus "condolencias (...) a las víctimas inocentes de este conflicto, independientemente de su nacionalidad".

El lunes, el Maguncia había anunciado su próximo regreso al plantel, asegurando que el jugador había hablado con la dirección del club y se había "distanciado de su mensaje publicado en su cuenta de Instagram [el 17 de octubre], que suprimió él mismo unos minutos después".

Sin embargo, El Ghazi se reafirmó este miércoles en otro mensaje en Instagram.

"No me arrepiento o no tengo remordimientos sobre mi postura. No me distancio de lo que dije o de apoyar, hoy y hasta mi último aliento, en favor de la humanidad y de los oprimidos", aseguró el futbolista, sin retomar la fórmula "Del río al mar, Palestina será libre". Sí que pidió "el final de las matanzas en Gaza".

"Todo otro comunicado, comentario o disculpas que me han atribuido no son correctos factualmente y yo no los he autorizado", precisó.

Israel inició su ofensiva contra Hamás como represalia tras el sangriento ataque del 7 de octubre, cometido por el movimiento islamista palestino. Según las autoridades israelíes, su país sufrió al menos 1.400 pérdidas humanas y al menos 240 rehenes son retenidos en la Franja de Gaza.

Más de 8.500 palestinos han sido matados desde el inicio de los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza, según un balance del Ministerio de Sanidad de Hamás.

FUENTE: AFP