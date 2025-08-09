Manchester United hizo oficial el fichaje del atacante esloveno Benjamin Sesko

El Manchester United , uno de los grandes del fútbol inglés, anunció este sábado la contratación del prometedor delantero esloveno Benjamin Sesko , de 22 años y que hasta ahora jugaba en el RB Leipzig alemán.

"El internacional esloveno ha firmado un contrato hasta junio de 2030", anunció el club mancuniano, que precisó que falta la inscripción de Sesko como nuevo jugador para completar la operación.

Según la prensa británica, el club inglés podría pagar al RB Leipzig hasta 85 millones de euros (99 millones de dólares), de los que 77 millones de euros ya los tendría garantizados el club alemán y el resto son bonus por objetivos.

Benjamin Sesko, otro fichaje en la zona de ataque

El fichaje de Sesko se une a los del basileño Matheus Cunha y al del camerunés Bryan Mbeumo, que conformarán el nuevo trío atacante del Manchester United tras una temporada pasada muy decepcionante, 15º en la Premier League, sin títulos coperos y fuera de las competiciones europeas esta temporada.

"La historia del Manchester United es obviamente muy especial, pero lo que realmente me atrae es el futuro", declaró el jugador en el comunicado del club.

Tras asegurarse el desborde por las bandas con Cunha y Mbeumo, el United se garantiza, a priori, un buen puñado de goles: 39 en total en dos temporadas en el Leipzig, además de ocho asistencias.

"En las últimas dos temporadas, Sesko marcó más goles que ningún otro jugador menor de 23 años en las cinco principales campeonatos de Europa", destacó en su comunicado el club, a modo de carta de presentación.

Peligroso de cabeza, sólido en los duelos y rápido, el gigante esloveno (1,95 m) no duda en probar suerte desde lejos; cualidades que le habían convertido en uno de los jugadores más deseados por los ricos clubes ingleses como Arsenal y Newcastle, aunque finalmente ha sido el United quien ha logrado su contratación.

FUENTE: AFP