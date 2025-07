Marc-André Ter Stegen estará de baja por una operación de espalda

"Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor", señaló Ter Stegen, de 33 años, en su perfil de la red social Instagram.

"Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda", prosiguió el arquero germano.

"Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos", aseguró.

La competencia de Marc-André Ter Stegen

El vigente campeón de España fichó en esta pretemporada al portero del Espanyol, Joan García, quien se espera que se convierta de entrada en titular del equipo y renovó al polaco Wojciech Szczesny, quien apunta a ser el primer suplente.

Según la prensa española, el Barcelona confiaba en hacer caja con la venta del jugador teutón, que llegó en 2014 y así ayudar a inscribir a García y al inglés Marcus Rashford.

El año pasado, una lesión de larga duración del defensa danés Andreas Christensen permitió al Barcelona aprovechar un vacío legal de LaLiga para fichar temporalmente al mediapunta Dani Olmo tras su incorporación procedente del RB Leipzig.

"A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado", remarcó Ter Stegen, aunque quiso tranquilizar a los hinchas: "No os preocupéis, volveré".

FUENTE: AFP