Michael Amir Murillo: ¿Cuándo juegan el PSG vs Marsella en la Supercopa de Francia?

El PSG y el Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo se verán las caras en la final de la Supercopa de Francia, partido que se jugará en Kuwait.

Tradicionalmente, esta competición mide al ganador de la última Ligue 1 con el vencedor de la última Copa de Francia, pero como el PSG se llevó ambos títulos su rival será el segundo clasificado de la liga.

Se jugó en el 2024 en Doha (Catar) y anteriormente tuvo como sedes Tel Aviv (Israel) en 2021 y 2022, China (2014, 2018 y 2019), Marruecos (2011 y 2017), Austria (2016), Gabón (2013), Estados Unidos (2012) y Túnez (2010). Desde 2009 solo se jugó dos veces en Francia, en Lens (2020) y en París (2023).

En la última edición, el PSG venció 1-0 al Mónaco en el estadio 974 de Doha, uno de los utilizados en el Mundial 2022. Decidió ese pulso un gol de Ousmane Dembelé en el descuento.

El PSG disputará su partido de liga este domingo ante el París FC, mientras que el Marsella viene de caer 2-0 ante el Nantes en un partido donde terminaron con 9 jugadores y Michael Amir Murillo ingresó en el complemento.

Fecha y hora de la Supercopa de Francia entre PSG y Marsella

Fecha: Jueves 8 de enero

Hora: 1:00 P.M.

Lugar Estadio Internacional Jaber Al Hamad