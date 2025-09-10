Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?

El Olympique Marsella de Michael Amir Murillo no ha tenido uno de los mejores inicios en la Ligue 1 con apenas tres puntos de nueve posibles luego de apenas sumar una victoria.

El Marsella viene de caer por la mínima ante el Lyon y luego de su próximo partido ante Lorient, iniciarán la fase de grupos de la UEFA Champions League donde visitarán al Real Madrid. Posterior a este partido recibirán al PSG.

Michael Amir Murillo viene de disputar los 180 minutos con la Selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF y ha sido uno de los pilares en el onceno de Roberto De Zerbi en el club francés.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?

En el Estadio Vélodrome, este viernes 12 de octubre recibirán el al Lorient a las 1:45 P.M. en la fecha 4 de la Ligue 1.