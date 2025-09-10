Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?

El Olympique Marsella de Michael Amir Murillo no ha tenido uno de los mejores inicios en la Ligue 1 con apenas tres puntos de nueve posibles luego de apenas sumar una victoria.
Michael Amir Murillo viene de disputar los 180 minutos con la Selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF y ha sido uno de los pilares en el onceno de Roberto De Zerbi en el club francés.
¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique Marsella?
En el Estadio Vélodrome, este viernes 12 de octubre recibirán el al Lorient a las 1:45 P.M. en la fecha 4 de la Ligue 1.