Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella recibirán al Stade Brestois 29 por la jornada 12 de la Ligue 1 francesa 2025-2026.
Por su parte, el Brest igualó sin goles con el Olympique Lyon, el pasado 2 de noviembre en el Estadio Francis-Le Blé.
El lateral panameño de 29 años llegará a este encuentro después de jugar todo el partido en la derrota ante el Atalanta (0-1) el miércoles 5 de noviembre por la fecha 4 de la UEFA Champions League.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?
El seleccionado nacional y su club tendrán que recibir al Stade Brestois, el sábado 8 de noviembre desde las 11:00 a.m. en el Estadio Vélodrome.