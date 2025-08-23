Legionarios Fútbol Internacional -  23 de agosto de 2025 - 12:29

Michael Amir Murillo: Números vs Paris FC en la segunda fecha de la Ligue 1

El lateral panameño Michael Amir Murillo jugó todo el partido en el triunfo del Olympique de Marsella ante París FC.

Foto: Olympique de Marsella

Los marselleses sumaron sus primeros tres puntos de la temporada, tras caer en la primera jornada ante el Rennes, el pasado viernes 15 de agosto.

Por primera vez en la campaña, el seleccionado nacional de 28 años jugó todo el partido, después de ser sustituido en la fecha inaugural al minuto 78'.

Números de Michael Amir Murillo vs Paris FC en la Ligue 1

El lateral derecho disputó los 90' minutos, tuvo 3 despejes, 2 entradas, 72 toques de balón, 47/50 en pases precisos (94%), 1 pase clave, 1/3 en centros, 3/4 en pases largos, 1 gran ocasión creada, 2/6 en duelos terrestres, 9 posesiones pérdidas y 3 faltas provocadas.

El próximo duelo del Marsella será ante el Olympique Lyon, el domingo 31 de agosto a la 1:45 p.m. en el Groupama Stadium.

