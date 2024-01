Michael Amir Murillo: ¿Por qué jugó con el número 7?

Gran momento del panameño

Murillo fue elegido por el Olympique de Marsella como el jugador del mes de diciembre ( Olympien du mois Puma). Registró dos goles y una asistencia en el mes de diciembre, méritos para ser el jugador del mes en el club francés, superando en las votaciones a Pierre Emerick Aubameyang. El 3 de diciembre brindó una asistencia en el encuentro ante el Rennes, luego anotó el 6 ante el Olympique de Lyon y volvió a marcar el 17 ante el Clermont.

"He estado bien los meses que he estado aquí, me han ayudado mucho los compañeros. He podido ayudar al equipo en algunos partidos, en una victoria y se ha notado mucho el rendimiento dentro del campo", expresó el panameño tras el reconocimiento.