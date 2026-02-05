Michael Amir Murillo: ¿Qué sucede con el posible fichaje ante el Besiktas?

LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  5 de febrero de 2026 - 13:29

Michael Amir Murillo saldría del Olympique Marsella por diferencias con su entrenador y podría fichar por el Besiktas.

El defensor panameño Michael Amir Murillo se encuentra según fuentes en Turquía en negociaciones con el Besiktas de la Super Liga Turca, luego de las diferencias con el entrenador del Olympique Marsella Roberto De Zerbi.

En los últimos días se informó que el Besiktas se interesó por el panameño, el Olympique Marsella está pidiendo 6 millones por el jugador panameño, pero el club turco ofrece 4 millones.

Esta diferencia estaría afectando el curso de las negociaciones entre ambos clubes.

Michael Amir Murillo podría jugar en Turquía

En caso que los clubes lleguen a un acuerdo, el Besiktas ofreció tres temporadas y media por Amir Murillo, es decir hasta junio de 2029

Amir Murillo sumó 23 partidos en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella en Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, anotó 2 goles y dio una asistencia, sumó 1,383 minutos.

El panameño fue enviado al equipo de la reserva por "hambre deportiva" y lo envió a buscar otro club en las últimas horas del mercado.

