LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  19 de marzo de 2026 - 17:29

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

Conoce todos los detalles del enfrentamiento que tendrá Michael Amir Murillo en su próxima cita con el Besiktas.

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Besiktas?

FOTO: BESIKTAS

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Besiktas tendrán una nueva cita en la Superliga de Turquía, cuando enfrenten al Fenerbahçe.

El club del canalero viene de vencer 2-1 al Kasimpasa en el Tüpras Stadium, con una asistencia de Amir en el gol de Orkun Kökçü.

Por su parte, "Los Canarios Amarillos" golearon al Gaziantep F. K. con triplete de Nene Dorgeles en el Sukru Saracoglu Stadium.

El Fenerbahçe actualmente marcha en la segunda posición con 60 puntos en 27 fechas y "Las Águilas Negras" son cuartos con 52 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Besiktas?

El seleccionado nacional de 30 años y su equipo saltarán nuevamente al terreno de juego, el próximo 5 de abril ante el Fenerbahçe en el Sukru Saracoglu Stadium (hora por confirmar).

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