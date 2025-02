Michael Amir Murillo: "Queremos dar ese paso y poner el nombre de Panamá en el mapa"

Elogios a Roberto De Zerbi

"Con la llegada del entrenador, he entendido mejor lo que conlleva el fútbol, el juego de posiciones, de saber aprovechar los espacios y explotar mi mayor virtud, poder ayudar al equipo porque ha sido muy fundamental lo que me dice el entrenador porque me aconseja y las indicaciones que me da durante la semana y los partidos", expresó Murillo que juega ahora como tercer central en defensa y con proyecciones como carrilero derecho en ataque.