Shakur Stevenson hizo una aparición magistral en el Madison Square Garden de New York

El invicto estadounidense Shakur Stevenson brilló en el ring el fin de semana en su pleito ante su compatriota y ahora ex campeón de peso superligero Teófimo López, en combate llevado a cabo en el Madison Square Garde de la ciudad de New York.

Stevenson (25-0, 11 KOs) dominó completamente el combate, la que fue su primera aparición en las 140 libras, una que quedó marcada por su alto nivel en el cuadrilátero, ante un rival que no pudo hacer nada.

Desde el inicio del cara a cara, el originario de Newark se mantuvo tranquilo, con su contragolpe explosivo y limpio, conectando con su jab de derecha a Teo, que fue víctima de una actuación magistral.

Un nivel superior de Shakur Stevenson

Shakur Stevenson terminó dándole una clase a López, dejándole muy marcado su rostro, incluso una herido arriba de su ojo izquierdo, producto de relampagueantes golpes con su mano derecho.

Después de terminado el pleito, los jueces Max De Luca (119-109), Eric Marlinski (119-109) y Steve Weisfeld (119-109) le dieron la victoria al de New Jersey, ganando 11 de los 12 asaltos de la pele estelar de velada The Ring 6 y haciéndose con los títulos mundiales OMB y The Ring.

Así, el zurdo de fina esgrima de 28 años de edad se lució en su cuarta categoría de peso de su carrera, una que inició en el año 2017, después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La celebración en el ring junto a su amigo Terence "Bud" Crawford no se hizo esperar, pero fue interrumpida por el británico Conor Ben, que retó en vivo a Shakur, un explosivo diestro que viene de dos "guerras" ante Chris Eubank Jr.

Ahora, Stevenson tiene la posibilidad de defender el título ganado el sábado por la noche o volver a las 135 libras, categoría en donde posee el cinturón CMB.