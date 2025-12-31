Momentos 2025: Portugal venció a España para conquistar la UEFA Nations League

La Selección de Portugal se consagró campeona de la UEFA Nations League por segunda vez en su historia tras imponerse a España en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

España abrió el marcador cuando un centro de Lamine Yamal quedó suelto en el área tras un rechace defensivo, situación que aprovechó Martín Zubimendi para rematar sin oposición y enviar el balón al fondo de la red.

La reacción portuguesa fue inmediata. Cinco minutos más tarde, Nuno Mendes se proyectó por el sector izquierdo y sacó un potente remate bajo y cruzado que superó a Unai Simón para decretar el empate.

Antes del descanso, el conjunto español volvió a ponerse en ventaja gracias a un pase filtrado de Pedri que dejó a Mikel Oyarzabal mano a mano con el arquero, definiendo con precisión por debajo.

En el complemento, a la hora de juego, apareció Cristiano Ronaldo, quien ganó la posición dentro del área tras un centro desviado de Nuno Mendes y marcó el 2-2 definitivo.

Portugal gana en los penales

Tras 120 minutos de paridad, el título se resolvió desde los doce pasos. Portugal fue impecable en la definición, convirtiendo todos sus penales, mientras que en España Álvaro Morata falló su disparo tras una gran atajada del arquero luso, sellando así la consagración portuguesa.