Mundial 2026: ¿Cuándo será el Sorteo de fase de grupos de la FIFA?

El sorteo del Mundial 2026 de fútbol de la FIFA, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre de este año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el anuncio este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca y luego preguntó, en broma, si podía quedarse con el emblemático trofeo dorado.

El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se celebrará en la sede de una prestigiosa institución cultural que el mandatario busca transformar por considerarla demasiado "woke", un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.

El Sorteo del Mundial 2026 ya tiene sede y fecha

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el presidente, flanqueado por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y luciendo una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo".

El Mundial de 2026 será el primero en celebrarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que se celebre durante su presidencia.

Infantino, que ha fomentado una estrecha relación con el multimillonario presidente estadounidense, llevó el trofeo para el anuncio e incluso dejó que Trump la tocara, en un acto inusual.

"Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarla, porque es solo para los ganadores. Y como usted es un ganador, por supuesto que también puede tocarla", dijo Infantino.

"¿Puedo quedármela?", respondió Trump mientras levantaba el trofeo con ambas manos. "Es una pieza de oro preciosa".

El líder estadounidense parecía estar bromeando, aunque el trofeo del Mundial de Clubes sigue en el Despacho Oval más de un mes después de que el Chelsea inglés lo ganara en East Rutherford, cerca de Nueva York.