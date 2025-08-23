Manchester City cae ante el Tottenham en la jornada 2

El Manchester City no pudo ante el Tottenham y perdieron 2-0 en la jornada 2 de la Premier League en el Etihad Stadium, alejándose de la primera posición, los goles fueron de Brennan Johnson y João Palhinha.

Brennan Johnson abrió el marcador sobre el minuto 35' para la ventaja de los Spurs y cerrando la primera parte Palhinha apareció para aumentar la ventaja al 45+2'.

Tottenham con buen arranque en Premier League

El Tottenham suma 6 puntos luego de la victoria 3-0 ante el Burnley en la primera fecha, mientras que el City se queda con 3 de la goleada ante el Wolves.

El próximo partido de los Spurs será ante el Bournemouth el sábado 30 de agosto a las 9:00 am y el Manchester City jugará el otro domingo 31 de agosto ante el Brighton a las 8:00 am.