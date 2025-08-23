FÚTBOL Fútbol Internacional -  23 de agosto de 2025 - 09:36

Cristiano Ronaldo vuelve a perder una final en Arabia Saudita con Al Nassr

Cristiano Ronaldo anotó pero no le alcanzó para ganar la final de la Supercopa de Arabia Saudita con el Al Nassr.

Wun Suen / AFP

El Al Nassr volvió a caer en una final en los penales 5-3 ante Al-Ahli, luego de empatar 2-2 en la Supercopa Saudí con Cristiano Ronaldo de titular y marcando goles.

Cristiano Ronaldo fue el encargado de abrir el marcador para Al Nassr desde el punto penal al minuto 41' pero al 45+6' lo igualó Franck Kessié para el Al Ahli.

En la segunda parte llegaron los otros goles, porque al 82' Brozovic marcaba el segundo tanto para devolverle la ventaja a su equipo y al 89' Roger Ibáñez da Silva volvió a empatarlo.

Cristiano Ronaldo continúa sin títulos en Arabia Saudita

El luce tiene dos años desde que se fue a Arabia Saudita y todavía no consigue títulos, en la tanda de los penales vino la pesadilla, anotó el suyo, pero uno de sus compañeros falló y Al Ahli se llevó la victoria.

