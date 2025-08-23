Cristiano Ronaldo vuelve a perder una final en Arabia Saudita con Al Nassr

El Al Nassr volvió a caer en una final en los penales 5-3 ante Al-Ahli, luego de empatar 2-2 en la Supercopa Saudí con Cristiano Ronaldo de titular y marcando goles.

Cristiano Ronaldo fue el encargado de abrir el marcador para Al Nassr desde el punto penal al minuto 41' pero al 45+6' lo igualó Franck Kessié para el Al Ahli.

En la segunda parte llegaron los otros goles, porque al 82' Brozovic marcaba el segundo tanto para devolverle la ventaja a su equipo y al 89' Roger Ibáñez da Silva volvió a empatarlo.

Cristiano Ronaldo continúa sin títulos en Arabia Saudita

El luce tiene dos años desde que se fue a Arabia Saudita y todavía no consigue títulos, en la tanda de los penales vino la pesadilla, anotó el suyo, pero uno de sus compañeros falló y Al Ahli se llevó la victoria.