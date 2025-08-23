FIBA AMERICUP Baloncesto -  23 de agosto de 2025 - 09:42

FIBA AmeriCup 2025: ¿A qué hora y dónde ver Canadá vs Panamá?

Panamá tendrá su segundo partido ante Canadá en la FIBA AmeriCup 2025, certamen que se celebra en Nicaragua.

La selección de Baloncesto de Panamá chocará ante Canadá en la segunda jornada del grupo B de la FIBA AmeriCup 2025, que se juega en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Los dirigidos por el coach Gonzalo García vienen de caer 93-59 ante Puerto Rico en la primera fecha del certamen, donde se vieron superados por los boricuas en todas las facetas del juego.

Luis Rodríguez fue el líder anotador de Panamá con 15 tantos y tomó 4 rebotes.

Por su parte, Canadá controló de principio a fin a Venezuela para llevarse el triunfo 88-54 en su debut.

Kyshawn George, de 22 años y jugador de los Wizards Washington en la NBA, lideró a los canadienses con 18 puntos.

¿A qué hora y dónde ver Canadá vs Panamá en la FIBA AmeriCup 2025?

  • Fecha: Sábado, 23 de agosto de 2025
  • Hora: 10:10 p.m.
  • Lugar: Polideportivo Alexis Argüello
  • Dónde ver: YouTube de FIBA
