FIBA AmeriCup 2025: ¿A qué hora y dónde ver Canadá vs Panamá?

La selección de Baloncesto de Panamá chocará ante Canadá en la segunda jornada del grupo B de la FIBA AmeriCup 2025, que se juega en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.
Luis Rodríguez fue el líder anotador de Panamá con 15 tantos y tomó 4 rebotes.
Por su parte, Canadá controló de principio a fin a Venezuela para llevarse el triunfo 88-54 en su debut.
Kyshawn George, de 22 años y jugador de los Wizards Washington en la NBA, lideró a los canadienses con 18 puntos.
¿A qué hora y dónde ver Canadá vs Panamá en la FIBA AmeriCup 2025?
- Fecha: Sábado, 23 de agosto de 2025
- Hora: 10:10 p.m.
- Lugar: Polideportivo Alexis Argüello
- Dónde ver: YouTube de FIBA