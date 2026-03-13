Mundial 2026: México pierde a Marcel Ruiz por rotura de ligamento cruzado

Marcel Ruiz , centrocampista de la selección de México y del Toluca, quedó fuera este viernes del Mundial 2026 al confirmarse que padece una rotura de ligamento de la rodilla derecha.

"El Deportivo Toluca informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha. Nuestro centrocampista será sometido a una cirugía en próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución", fue el mensaje que emitió el Toluca.

Ruiz se une a una larga lista de jugadores lesionados que complican cada vez más el armado de la lista final que el seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre deberá conformar para el Mundial en el que México debutará ante Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Ruiz, motor en el medio campo de los 'Diablos Rojos', se lesionó el miércoles pasado en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el que el Toluca cayó por 3-2 ante el San Diego, de la MLS.

La lesión del centrocampista de 25 años ocurrió al minuto 37, en una jugada en la que fue a buscar un balón por la banda de la izquierda, pero al ser cargado por un zaguero rival, Ruiz pisó mal y cayó al césped con evidente dolor.

Aunque abandonó el terreno por su propio pie, Ruiz se llevó de manera reiterada las manos al rostro en señal de preocupación por la molestia que sentía.

Marcel Ruiz se pierde varios torneos, incluyendo el Mundial 2026

Este viernes el Toluca anunció la gravedad de la lesión que dejará fuera al jugador de lo que resta del Clausura local, de la Copa de Campeones de la Concacaf y de un llamado en la selección nacional para encarar el Mundial.

Ruiz se une a la lista de estelares lesionados en México, que el martes pasado engrosó Ángel Malagón, guardameta del América, que se perfilaba para ser el titular en la justa mundialista, pero que luego de romperse el tendón de Aquiles, también en un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, se ha quedado sin posibilidad de ir a la Copa del Mundo.

Entre los lesionados mexicanos están Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, operado del tobillo; Luis Chávez, del Dinamo de Moscú, quien se recupera de una rotura de ligamentos; Rodrigo Huescas, del Copenhague danés, también con rotura de ligamentos.

Santiago Giménez, que acaba de volver a los entrenamientos con el Milan; y la joya juvenil Gilberto Mora, del Tijuana, que presenta una pubalgia.

Además, están en recuperación Alexis Vega, del Toluca, y César Huerta, del Anderlecht belga.

FUENTE: EFE