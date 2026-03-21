MUNDIAL 2026 Fútbol Internacional -  21 de marzo de 2026 - 16:45

Mundial 2026: Nike presentó la camiseta de local de la Selección de Brasil

Brasil apostó por lo clásico para su equipación de local en la Copa Mundial 2026 de USA, Canadá y México.

Mundial 2026: Nike presentó la camiseta de local de la Selección de Brasil

Mundial 2026: Nike presentó la camiseta de local de la Selección de Brasil

FOTO: NIKE

Nike presentó la nueva camiseta de local de la Selección de Brasil para la Copa Mundial 2026, las cuales destacan por su comodidad, "tanto para celebrar los goles en el estadio como para entrenar en el campo. Contamos con una amplia gama de tallas y ajustes para que toda la familia se vista de amarillo y azul", detalló la marca en su página web.

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Una camiseta con tecnología - Mundial 2026

"Nuestras primeras camisetas de Brasil están diseñadas como las de los profesionales: la tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad", añadió.

"A las futuras estrellas del deporte rey les encantará el primer uniforme de fútbol de Brasil, ya sea para jugar en el campo o para mostrar su afición por los pentacampeones del mundo. Incluso los minifans de la casa podrán llevar los colores de esta selección con las equipaciones de Brasil infantiles y para bebés, que incluyen camisetas, pantalones cortos y medias. Todas estas prendas son muy fáciles de quitar y poner. Además, están fabricadas con tejidos supersuaves y transpirables para ofrecer comodidad y frescura", finalizó la empresa multinacional estadounidense.

FUENTE: NIKE

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