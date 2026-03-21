Mundial 2026: Nike presentó la camiseta de local de la Selección de Brasil FOTO: NIKE

Nike presentó la nueva camiseta de local de la Selección de Brasil para la Copa Mundial 2026, las cuales destacan por su comodidad, "tanto para celebrar los goles en el estadio como para entrenar en el campo. Contamos con una amplia gama de tallas y ajustes para que toda la familia se vista de amarillo y azul", detalló la marca en su página web.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/brfootball/status/2035447574400806966?s=20&partner=&hide_thread=false Brazil keep it classic for their 2026 World Cup home kit pic.twitter.com/Sx5osAljdn — B/R Football (@brfootball) March 21, 2026 Una camiseta con tecnología - Mundial 2026 "Nuestras primeras camisetas de Brasil están diseñadas como las de los profesionales: la tecnología Dri-FIT capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad", añadió.

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