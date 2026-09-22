Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs: Día, hora y dónde ver en vivo Semana 3 de la NFL

Los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs se verán las caras en partido de la Semana 3 de la NFL desde el Hard Rock Stadium, dos equipos con inicios totalmente distintos en la temporada.

Hora: 12:00 P.M. y la previa con todos los detalles desde las 11:45 A.M.

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Los Miami Dolphins vienen de caer 35-13 ante los San Francisco 49ers, mientras que los Chiefs derrotaron a los Indianapolis Colts por 33-30 en un emocionante partido que se decidió en la prórroga.

Patrick Mahomes estuvo sencillamente brillante el domingo por la noche, completando 32 de 47 pases para 382 yardas y tres touchdowns. Este fue el decimonoveno partido de su carrera con al menos 350 yardas aéreas y tres touchdowns por pase, lo que lo coloca a la cabeza de la NFL desde 2018 con siete partidos de ventaja.

Ken Walker, tras su inolvidable debut la semana 1, ofreció otra actuación brillante el domingo, acumulando 178 yardas totales. Sus 117 yardas por tierra lo convirtieron en el primer jugador de los Chiefs en registrar más de 100 yardas por tierra en dos semanas consecutivas desde que Clyde Edwards-Helaire lo hiciera durante la temporada 2021.